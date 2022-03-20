Маленькі держави перемагають великі – письменник Юнгер про війну в Україні

Світові аналітики, які прогнозували, що Україна не витримає і трьох днів повномасштабного вторгнення РФ, забули, що наддержави не завжди перемагають.

Такої думки американський письменник, дослідник та журналіст Себастьян Юнгер.

За його словами, зазнали невдачі аналітики тому, бо припускали, що Росія є більш компетентною та має більше можливостей, ніж насправді.

– Ми всі зовсім забули, що наддержави не завжди перемагають. Я досить багато вивчав це питання й написав у книзі Свобода, чому аутсайдери, менші за розміром та менш потужні групи часто перемагають більшого супротивника, – говорить письменник.

Себастьян Юнгер наголошує: якби найбільші країни та імперії завжди перемагали, у світі не було б жодних шансів на свободу.

– Світ складався б із кількох фашистських мегадержав, де населення не мало б автономії. Але світ так не виглядає. Тому, очевидно, що аналітики забули про те, що протягом довгої історії людства менші групи, на щастя, перемагали більші, – зауважує письменник.

Дослідник додає, що англійське слово freedom походить від давнього німецького слова кохані. Тому люди, які борються за свою свободу, насправді захищають свої сім’ї, дітей, громади, тобто те, за що варто померти.

– Я не впевнений, що російські солдати мають таке відчуття. Думаю, деякі взагалі спантеличені тим, що вони взагалі роблять в Україні. Натомість люди, які захищають свої домівки, воюють дуже й дуже ефективно, – зазначає він.

Крім того, каже Себастьян Юнгер, українці мали час підготуватися, бо війна на Донбасі триває вісім років.

– Отже, очевидно, що українське суспільство навчилося мислити категоріями війни та готуватися до неї. Звісно, важлива й зброя, як-от ракетні комплекси, що працюють “з плеча” та можуть знищити танк (Stinger, NLAW та Javelin, – Ред.), – зауважує письменник.

Не менш важливою є роль жінок у війні, бо саме вони надають моральну легітимність будь-якій суспільній справі.

– Якщо деспоти-автократи стріляють у натовп чоловіків, це виглядає як бунт. Щойно серед них з’являються жінки, це вже виглядає не як бунт, а моральний рух, – пояснює дослідник.

На переконання Себастьяна Юнгера, для успішної боротьби важливими є:

шляхетна мета (наприклад, боротьба за свободу та безпеку близьких),

лідери, які не ховаться за інших людей, готові до ризиків, труднощів та смерті,

присутність жінок у політичному чи громадському русі.

– Надзвичайно важливо, щоб були жінки, бо вони мають більший моральний авторитет та діють інакше, ніж чоловіки. У них є горизонтальні мережі, а не ієрархічні, як у чоловіків, а це дуже важливо. Я думаю, що український уряд і ЗМІ дбають про те, щоб міжнародні ЗМІ знали, що жінки є частиною цього руху, – говорить Себастьян Юнгер.

20 березня почалася 25-та доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: VOA