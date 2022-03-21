Німецький європарламентар пропонує повну заборону постачання товарів подвійного призначення до РФ

Експорт товарів подвійного призначення до Російської Федерації повинен бути повністю зупинений з метою створення додаткового тиску на російську економіку.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Європарламенту від Німеччини, член Християнсько-демократичного союзу Німеччини Міхаель Галер.

Я підтримую санкції на постачання товарів подвійного призначення, включно із технологіями до Росії. Зазначу, що, наприклад, компанія Bosch, яка комплектувала безліч моторів, автомобілів та іншого, повністю припинила експорт до Росії. Є й інші такі компанії, такі постачання мають бути повністю під санкціями, – заявив політик.

«Окреме питання, яке вже порушували в Німеччині, полягає в тому, що низка компаній уклали контракти на постачання товарів подвійного призначення до введення санкцій. Тобто відкрите питання не лише повної заборони постачання таких товарів у майбутньому, а й що робити з колишніми контрактами. Наше агентство з ліцензування експорту вже займається цим, щоб законно все це зупинити, адже компанії з контрактами підуть до судів», – зазначив депутат Європарламенту.

Ми склали такий список товарів підсанкційного подвійного призначення, але він має бути повнішим. Щодо ефекту, візьмемо для прикладу галузь вантажоперевезень та її вплив на економіку. Ми санкціонуємо запчастини, автопарк зазнає збитків і через час вантажоперевезення по цілій країні гальмуються і зриваються, галузь зазнає збитків, – підсумував Міхаель Галлер.

Напередодні в Міністерстві закордонних справ Великобританії заявили, що поряд з фінансово-економічними санкціями щодо Російської Федерації, які набули чинності після ухвали уряду Великобританії від 1 березня, санкції також будуть накладені на експорт у РФ товарів подвійного призначення та високотехнологічної продукції.

Ще один депутат Європейського парламенту, екс-глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський також підтримав ідею запровадження санкцій проти товарів подвійного призначення, але додав, що вони мають залишатися чинними після закінчення війни.