США запропонували Туреччині передати Україні російські С-400

Сполучені Штати неофіційно обговорюють можливість передачі Україні російських систем протиракетної оборони С-400 із Туреччиною. Про це з посиланням на три джерела повідомляє Reuters.

Так, співрозмовники розповіли агентству про те, що обговорення відбуваються протягом місяця.

Уточнюється, що жодних конкретних запитів наразі не було.

У Reuters додали, що найімовірніше Анкара відмовиться від поставок через можливі технічні проблеми, а також через негативну реакцію, яка напевно піде від Кремля.

У виданні уточнили, що поки не мають коментаря турецької влади з цього питання.

Нагадаємо, у 2017 році Москва та Анкара уклали контракт на постачання С-400. Так Туреччина стала першою країною НАТО, яка придбала ці системи.

У Вашингтоні просили Анкару позбавитися російського озброєння, але Туреччина у відповідь заявляла, що союзники не змогли надати ракетні комплекси на прийнятних умовах.