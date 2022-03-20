США запропонували Туреччині передати Україні російські С-400

Сполучені Штати неофіційно обговорюють можливість передачі Україні російських систем протиракетної оборони С-400 із Туреччиною. Про це з посиланням на три джерела повідомляє Reuters.
Так, співрозмовники розповіли агентству про те, що обговорення відбуваються протягом місяця.
Уточнюється, що жодних конкретних запитів наразі не було.
У Reuters додали, що найімовірніше Анкара відмовиться від поставок через можливі технічні проблеми, а також через негативну реакцію, яка напевно піде від Кремля.
У виданні уточнили, що поки не мають коментаря турецької влади з цього питання.
Нагадаємо, у 2017 році Москва та Анкара уклали контракт на постачання С-400. Так Туреччина стала першою країною НАТО, яка придбала ці системи.
У Вашингтоні просили Анкару позбавитися російського озброєння, але Туреччина у відповідь заявляла, що союзники не змогли надати ракетні комплекси на прийнятних умовах.