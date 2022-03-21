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Прем’єр Британії планує поїздку до Києва, щоб продемонструвати підтримку Україні

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Прем’єр Британії планує поїздку до Києва, щоб продемонструвати підтримку Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує поїздку до Києва, щоб продемонструвати підтримку Україні у війні з Росією, але голови служби безпеки зараз аналізують доцільність такої ідеї, оскільки обстріли з боку окупантів не припиняються: гинуть мирні жителі, руйнуються та горять міста.

Про це пише видання Daily Mail.

Джерело в Уайтголлі, урядовому кварталі Лондона, сказало, що якщо відкинути у бік міркування безпеки, а вони вельми значні, питання полягає в тому, чи зможете Джонсон добитися чогось, приїхавши особисто. Або це буде просто демонстрація солідарності.

Видання зазначає, що у Києві досить складна ситуація з безпекою. Наприклад, учора у Подільському районі прогриміли вибухи – постраждали торговий центр та житлові будинки.

– У мене дуже, дуже сильне бажання підтримати його [Зеленського] у будь-який можливий спосіб. Чи буде це корисним способом продемонструвати мою підтримку, я не знаю, але провал Путіна та успіх Зеленського мають величезне стратегічне, політичне, економічне та моральне значення, — сказав Джонсон The Sunday Times.

Нагадаємо, що прем’єр-міністри Польщі, Словенії та Чехії минулого тижня відвідали Київ.

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Джерело: Daily Mail

Фото: Depositphotos

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