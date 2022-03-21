У США зазначають, що після того, як російським окупаційним військам не вдалося здобути швидку перемогу над Україною, є всі ознаки того, що Кремль переходить до нової стратегії, щоб змусити український уряд погодитися на територіальні претензії та нейтралітет між Росією та Заходом.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

США та їхні союзники заявляли, що початкові цілі президента РФ Володимира Путіна – це захоплення Києва протягом кількох днів та заміна уряду на проросійський режим. Але нічого з цього не справдилося.

За словами високопоставленого американського чиновника, виснажливі бої та великі втрати змусили Путіна скоригувати свою тактику. За інформацією, російський президент хоче змусити Київ прийняти претензії Росії на південні та східні території України. РФ прагне забезпечити сухопутний перехід між західною частиною Росії та окупованим Кримським півостровом, а також розширити свій контроль над Донбасом.

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Путін також продовжить обстріл українських міст, розраховуючи, що це змусить президента Зеленського відмовитися від курсу в НАТО і погодитися на нейтральний статус та інші вимоги країни-агресора.

Якщо ж вимоги Путіна будуть відхилені, він намагатиметься утримати всі території, які зайняли його сили, та продовжуватиме вести війну.

– З огляду на наші військові оцінки, схоже, що він повертається до тактики облоги, – сказав інший представник США.

Це означає тижні, а можливо, місяці атак з боку збройних сил РФ. Ця стратегія має на меті вплинути на Володимира Зеленського.

Офіційні особи США зазначають, що Путін може розширити свої військові цілі, якщо його війська почнуть досягати більшого успіху на території України. Статус столиці залишається відкритим питанням. Враховуючи сильний опір України, не зрозуміло, чи зможуть російські військові зібрати достатньо військ, щоб щільно оточити Київ і взяти столицю.

The Wall Street Journal зазначає, що вищевикладена інтерпретація стратегії Путіна не є оцінкою з боку розвідслужб – це думка деяких офіційних осіб США, які мають доступ до секретної інформації.

Говорячи про Маріуполь та інші міста, видання зазначає, що РФ там застосовує тактику облоги, яку вони застосовували у Грозному у 1999-му та 2000 роках під час другої чеченської війни. Маріуполь є важливою стратегічною метою для Москви, оскільки їй потрібен коридор з окупованого Кримського півострова.

Джон Гербст, колишній посол США в Україні, погоджується з тим, що російські військові змінили свою тактику на полі бою, але сказав, що немає жодних ознак того, що Путін відмовився від своїх максимальних вимог.