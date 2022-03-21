У Польщі хочуть конфіскувати російське майно – прем’єр-міністр

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна має намір конфіскувати російське майно, яке знаходиться на її території. Про це польський прем’єр розповів у інтерв’ю Wprost.

– У нас немає російських яхт. Але є трохи нерухомості і фінансові активи, тобто акції компаній, які ми повинні забрати. У всякому разі, наша коаліція рішуче виступає за це, – сказав Матеуш Моравецький

Уряд Польщі обговорить з опозицією питання щодо ситуації в Україні. Однією з тем, що обговорюватиметься, буде конфіскація російського майна, яке знаходиться на території Польщі.

Раніше стало відомо, що Британія продовжить нарощувати військову підтримку України, щоб закінчити війну. Про це напередодні повідомив прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон.