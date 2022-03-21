Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleШоу-бізнесСпортДумкиПідтримати Факти ICTVНаживоСпецтемиВідео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 25 день війни
Вбили Вбили
115 дітей
Поранили Поранили
>140 дітей
Вбили Вбили
> 900 (ООН) дорослих
Факти / Світ

У Польщі хочуть конфіскувати російське майно – прем’єр-міністр

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
У Польщі хочуть конфіскувати російське майно – прем’єр-міністр

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна має намір конфіскувати російське майно, яке знаходиться на її території. Про це польський прем’єр розповів у інтерв’ю Wprost.

– У нас немає російських яхт. Але є трохи нерухомості і фінансові активи, тобто акції компаній, які ми повинні забрати. У всякому разі, наша коаліція рішуче виступає за це, – сказав Матеуш Моравецький

Уряд Польщі обговорить з опозицією питання щодо ситуації в Україні. Однією з тем, що обговорюватиметься, буде конфіскація російського майна, яке знаходиться на території Польщі.

Раніше стало відомо, що Британія продовжить нарощувати військову підтримку України, щоб закінчити війну. Про це напередодні повідомив прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон.

Читайте
РФ все ще намагається пройти Миколаїв, незважаючи на відсутність прогресу - Міністерство оборони Великобританії

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка