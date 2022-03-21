У США припускають, що деякі країни НАТО можуть ввести війська в Україну

Постійний представник США при НАТО Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Сполучені Штати не відправлятимуть війська на війну в Україну. Але, можливо, якісь члени НАТО захочуть це зробити.

Про це Лінда Томас-Грінфілд сказала в інтерв’ю журналісту телеканалу CNN Джейку Тейперу.

Томас-Грінфілд нагадала словами президента США Джозефа Байдена про те, що Штати не відправлятимуть війська в Україну, оскільки США не хочуть, щоб це переросло у війну зі Сполученими Штатами.

– Але ми підтримаємо наших союзників щодо НАТО. У нас є війська, як ви знаєте, у країнах НАТО, і президент ясно дав зрозуміти, що у разі нападу на будь-яку з наших країн НАТО відповідно до статті 5 ми підтримуватимемо ці країни і захищатимемо ці країни, – зазначила Лінда Томас-Грінфілд.

За її словами, інші країни НАТО можуть ухвалити власне рішення щодо запровадження військ в Україну.

– Що я можу сказати, то це те, що наразі американських військ в Україні не буде. Президент (Джо Байден – Ред.) ясно сказав про це, а інші країни НАТО можуть вирішити, що вони хочуть ввести війська на територію України. Але це буде рішення, яке вони мають ухвалити, — зазначила Лінда Томас-Грінфілд.

Джерело: U.S. Representative to the United Nations