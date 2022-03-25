Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 30 день війни
Вбили Вбили
135 дітей
Поранили Поранили
>184 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Світ

В американському зоопарку помер амурський тигр Путін

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
тигр

У зоопарку американського штату Міннесота під час планової медичної процедури помер амурський тигр, якого звали Путін.

Про це повідомляє Голос Америки в Twitter.

Читайте
На Київщині внаслідок ворожого обстрілу загорілася нафтобаза

Повідомляється, що причиною смерті тварини став серцевий напад, який стався, коли хижак проходив планову медичну процедуру.

– Тигр помер через серцеву недостатність, незважаючи на зусилля ветеринарів, зоотехніків і працівників зоопарку, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тигру на прізвисько Путін було 12 років. Це доволі солідний вік для представника сімейства котячих, оскільки в умовах дикої природи вони живуть в середньому 8-10 років.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Голос Америки

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка