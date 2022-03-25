У зоопарку американського штату Міннесота під час планової медичної процедури помер амурський тигр, якого звали Путін.

Про це повідомляє Голос Америки в Twitter.

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Повідомляється, що причиною смерті тварини став серцевий напад, який стався, коли хижак проходив планову медичну процедуру.

– Тигр помер через серцеву недостатність, незважаючи на зусилля ветеринарів, зоотехніків і працівників зоопарку, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тигру на прізвисько Путін було 12 років. Це доволі солідний вік для представника сімейства котячих, оскільки в умовах дикої природи вони живуть в середньому 8-10 років.