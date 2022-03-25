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Факти / Світ

Яка кількість військових США у ЄС та які плани щодо розміщення додаткових підрозділів

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Яка кількість військових США у ЄС та які плани щодо розміщення додаткових підрозділів

Пентагон представив Джо Байдену кілька варіантів розміщення додаткових військових підрозділів у країнах ЄС. Щодо цього у США відбувалася активна дискусія напередодні візиту президента США у країни ЄС. Під час візиту, ймовірно, й відбуватиметься узгодження з партнерами чисельності та варіантів локації додаткових сил.

На даний момент, у країнах Європи дислокується близько 90 тис. військових, 12 тис. з яких були переправлені у лютому цього року. Про це йдеться в сюжеті об’єднаного телемарафону.

Однією з тенденцій, яка має заспокоїти союзників, є передислокація вже наявних підрозділів ближче до кордонів з Україною.

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Сенатор демократ Джек Рід, який очолює профільний комітету у справах армії, заявив що присутність американського контингенту в Європі збережеться аж допоки в Україні не закінчиться війна. Джек Рід бачить підстави, щоб спрямувати до Європи додаткові сили, але все буде залежати, як розвиватимуться події в Україні.

Також у Пентагоні збентежені, що військове керівництво РФ не виходить на телефонний зв’язок з ними.

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