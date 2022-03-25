Країни-члени Євросоюзу рішуче заявили, що війна, яку Росія розв’язала проти України, порушує міжнародне право і призводить до масових людських жертв серед цивільного населення.

У зв’язку із цим Європейська Рада вимагає від РФ припинити війну.

— Росія обстрілює цивільне населення і завдає ударів по цивільних об’єктах, серед них лікарні, школи та укриття. Ці військові злочини мають бути негайно припинені. Винних та їхніх спільників буде притягнуто до відповідальності відповідно до міжнародного права, — йдеться у звіті Європейської Ради.

В ЄС наголошують, що облога Маріуполя та інших міст України, а також перешкоджання гуманітарній допомозі з боку російських збройних сил є неприйнятними. Росія має негайно забезпечити коридори для гуманітарних вантажів.

— Європейська Рада закликає Росію терміново гарантувати безпечний вихід цивільним людям, які опинилися в пастці у всіх зонах бойових дій, у пункт призначення на їхній вибір, негайно звільнити всіх заручників, забезпечити безперебійний гуманітарний доступ і створити гуманітарні коридори.

Також від РФ вимагають повністю дотримуватися зобов’язань з міжнародного права та виконати нещодавню ухвалу Міжнародного суду ООН.

Рада Європи вимагає, щоб Росія негайно припинила війну на території України, негайно та беззастережно вивела всі сили та військову техніку з усієї території України та повністю поважала територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України у її міжнародно визнаних кордонах.

У ЄС наголосили, що повністю підтримують Україну та її народ.