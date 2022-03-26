Миротворчу місію НАТО в Україні схвалюють вже більше країн-членів Альянсу – Моравецький

Кількість країн-членів НАТО, які схвалюють ідею введення миротворчої місії Альянсу в Україну, зросла. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

За його словами, позитивні реакції на цю ідею були висловлені з боку Данії та Литви.

– Ми вже знаємо зі ЗМІ за попередні дні, що були позитивні реакції з Данії та Литви. Сьогодні я можу сказати, що інші країни-члени Альянсу висловили своє схвалення, але вони також очікують певної підтримки та спільного голосу від НАТО. Ми також наголошуємо, що це має бути місія НАТО, – пояснив він.

Матеуш Моравецький також додав, що є країни, яківведення миротворців сприймають скептично. Але він порадив представникам цих країн уявити, що вся Україна стає Маріуполем – розбомбленим містом, з якого змушені тікати люди.

У таку разі польський прем’єр наголосив, що державам доведеться прийняти десятки мільйонів біженців.

Раніше речник уряду Польщі Пьотр Мюллер повідомляв, що Польща має намір представити свою пропозицію про запровадження миротворчої місії в Україні на саміті НАТО, а також на засіданні Європейської ради.

Він зазначив, що думки деяких європейських країн з цього приводу зараз є стриманими. Проте, за словами Мюллера, подальший тиск може зумовити організацію миротворчої місії для України.

Джерело: RMF24