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Факти / Світ

Стратегія оборони США зосереджена на гострій загрозі від Росії

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Стратегія оборони США зосереджена на гострій загрозі від Росії

Міністерство оборони США окреслило пріоритети національної безпеки для законодавців у секретній стратегії національної оборони, зосередивши увагу на загрозах Китаю та Росії.

Пентагон передав документ Конгресу, і в ньому докладно описується багатоцільова загроза з боку Китаю, а також гостра загроза від Росії, згідно з інформаційним бюлетенем Міністерства оборони про Стратегію національної оборони, як повідомляє CNN.

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Головним пріоритетом Міністерства оборони є захист батьківщини, а КНР вважається головним завданням. Згідно зі стратегією, КНР описується як найбільш значущий стратегічний конкурент.

Згідно з інформаційним бюлетенем, Міністерство оборони США також справлятиметься з іншими постійними загрозами, такими як Північна Корея, Іран та войовничими екстремістськими організаціями.

Нагадаємо, у вівторок, 29 березня, відбудуться переговори української та російської делегацій у Стамбулі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу розповів про майбутні переговори між Україною та РФ.

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