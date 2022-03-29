Стратегія оборони США зосереджена на гострій загрозі від Росії

Міністерство оборони США окреслило пріоритети національної безпеки для законодавців у секретній стратегії національної оборони, зосередивши увагу на загрозах Китаю та Росії.

Пентагон передав документ Конгресу, і в ньому докладно описується багатоцільова загроза з боку Китаю, а також гостра загроза від Росії, згідно з інформаційним бюлетенем Міністерства оборони про Стратегію національної оборони, як повідомляє CNN.

Головним пріоритетом Міністерства оборони є захист батьківщини, а КНР вважається головним завданням. Згідно зі стратегією, КНР описується як найбільш значущий стратегічний конкурент.

Згідно з інформаційним бюлетенем, Міністерство оборони США також справлятиметься з іншими постійними загрозами, такими як Північна Корея, Іран та войовничими екстремістськими організаціями.

Нагадаємо, у вівторок, 29 березня, відбудуться переговори української та російської делегацій у Стамбулі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу розповів про майбутні переговори між Україною та РФ.