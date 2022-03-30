Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 35 день війни
Вбили Вбили
145 дітей
Поранили Поранили
>222 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 179 дорослих
Факти / Світ

У Британії заявили про готовність стати гарантом безпеки України

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Британії заявили про готовність стати гарантом безпеки України

Постійна представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що Британія готова виступити гарантом безпеки України, якщо уряд нашої країни про це попросить.

Про це вона заявила на брифінгу.

За її словами, що більше Росія почувається безнадійною у розв’язаній війні, то більше вона стає жорстокою.

Вудворд розповіла, що понад 10,3 млн українців стали вимушено переміщеними особами.

– Є повідомлення, що жителі Маріуполя, абсолютно не мають води, тому змушені пити стічні води. Крім того, є повідомлення і про сексуальне насилля, і про викрадення людей з території України і примусове перевезення їх до Росії, – сказала Барбара Вудворд.

Вона наголосила, що наразі майже усі країни світу відчули на собі цю війну, адже ціни на продукти, енергоносії почали рости. А це особливо відчутно для економік країн, що розвиваються.

Читайте
Британія: угод про припинення вогню в Україні замало для зняття санкцій з РФ

На запитання журналіста, чи готова Велика Британія стати гарантом безпеки України, Барбара Вудворд відповіла, що Сполучене Королівство вже кілька разів направляло до України озброєння та іншу допомогу.

– Ми виділили 400 млн фунтів на гуманітарну допомогу Україні… І те, що ми хочемо зробити, це допомогти у будь-який можливий спосіб, закінчити цю війну, забезпечити виведення російських військ з України. Ми були б раді відіграти у цьому роль, якщо уряд України попросить нас про це – так, – наголосила Вудворд.

Вона ще раз наголосила, що єдина, хто може закінчити цю кризу – це Росія.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка