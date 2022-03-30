Постійна представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що Британія готова виступити гарантом безпеки України, якщо уряд нашої країни про це попросить.

Про це вона заявила на брифінгу.

За її словами, що більше Росія почувається безнадійною у розв’язаній війні, то більше вона стає жорстокою.

Вудворд розповіла, що понад 10,3 млн українців стали вимушено переміщеними особами.

– Є повідомлення, що жителі Маріуполя, абсолютно не мають води, тому змушені пити стічні води. Крім того, є повідомлення і про сексуальне насилля, і про викрадення людей з території України і примусове перевезення їх до Росії, – сказала Барбара Вудворд.

Вона наголосила, що наразі майже усі країни світу відчули на собі цю війну, адже ціни на продукти, енергоносії почали рости. А це особливо відчутно для економік країн, що розвиваються.

На запитання журналіста, чи готова Велика Британія стати гарантом безпеки України, Барбара Вудворд відповіла, що Сполучене Королівство вже кілька разів направляло до України озброєння та іншу допомогу.

– Ми виділили 400 млн фунтів на гуманітарну допомогу Україні… І те, що ми хочемо зробити, це допомогти у будь-який можливий спосіб, закінчити цю війну, забезпечити виведення російських військ з України. Ми були б раді відіграти у цьому роль, якщо уряд України попросить нас про це – так, – наголосила Вудворд.

Вона ще раз наголосила, що єдина, хто може закінчити цю кризу – це Росія.