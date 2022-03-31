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Україна просить країни-партнери одночасно закрити кордони для Білорусі та Росії

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Україна просить країни-партнери одночасно закрити кордони для Білорусі та Росії

Країни-партнери України розглядають можливість одночасного закриття кордонів Білорусі та Росії. Такий крок дозволить заблокувати будь-які поставки до РФ.

Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця в етері інформаційного телемарафону.

– Ми проводимо переговори з Міністерством інфраструктури Польщі, з урядом Польщі з метою, щоб повністю закрити кордони, навіть якщо рішення не буде ухвалене на рівні Європейського Союзу. Кордони між Польщею і Білоруссю, – зазначив він.

Дещиця додав, що зараз польські партнери ведуть переговори із сусідами: Литвою, Латвією та Естонією. Україна теж звернулась до цих країн щодо одночасного закриття кордонів для Білорусі та Росії.

– Я думаю, що таке рішення буде прийнято, тоді не треба буде чекати цього рішення від ЄС і заблокуємо повністю будь-які поставки до Росії, – додав посол.

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Фото: Андрій Дещиця 

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