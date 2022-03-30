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Факти / Світ

Війна зробила біженцями вже 4 млн українців – ООН

Валентина Летяк редакторка стрічки
біженці

Через п’ять тижнів після повномасштабного вторгнення армії РФ залишити Україну і шукати порятунку за кордоном змушені були 4 млн громадян. Про це повідомив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді, який 30 березня прибув до України.

– У Львові обговорюватиму з владою, ООН та іншими партнерами способи збільшення нашої підтримки людям, які постраждали і переміщені внаслідок цієї безглуздої війни, – написав він у соцмережі.

 

Напередодні у Польщі заявили, що готові приймати українських біженців стільки, скільки буде потрібно.

За останній місяць країна прийняла 2,3 млн біженців з України – більше, ніж будь-яка інша європейська країна.

Зараз кількість українців, що прибувають, скоротилася, але Варшава готується до майбутніх хвиль.

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Фото: Depositphotos

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