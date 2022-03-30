ЄС може віддати Україні гроші за російський газ – глава МЗС Естонії

Глава естонського МЗС Ева-Марія Лійметс вважає, що Євросоюзу слід тимчасово задепонувати виплати Росії за постачання енергоносіїв, а потім ці кошти направити Україні на відновлення економіки.

– Ціна військових дій для Росії має бути дуже високою, тому до кінця року ЄС скоротить постачання корисних копалин із Росії на дві третини, – сказала вона на брифінгу.

За її словами, для того, щоб змусити РФ заплатити за напад на Україну, минулого тижня прем’єр-міністр Естонії запропонувала на Раді ЄС тимчасово депонувати платежі за російські газ та нафту та використати їх для відновлення України.

Лійметс стурбована тим, що за останні дні особливих покращень не відбулося, тому вважає, що країни ЄС зобов’язані докладати більше зусиль.

Глава МЗС додала, що Естонія продовжить роботу за трьома напрямками – підтримка України, посилення політичної та економічної ізоляції РФ, а також зміцнення власної безпеки.