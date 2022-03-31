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Факти / Світ

Німеччина готова надати гарантії безпеки Україні після закінчення війни – Бербок

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Анналена Бербок

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що країна голова надати Україні гарантії безпеки після закінчення війни.

Про це повідомляє німецьке видання Die Zeit.

– Якщо потрібні гарантії, то Німеччина також буде там і дасть ці гарантії. Ми повністю солідарні, на 100 відсотків із Україною, – сказала вона.

Анналена Бербок також прокоментувала переговори між Україною та Росією. За її словами, вони не такі, щоби можна було очікувати від них швидкого прориву. На думку Бербок, коли російська сторона говорить про гарантії чи нейтралітет, вони мають на увазі зовсім інше, ніж українська сторона.

Також вона вважає, що категорично не можна вірити заявам російської сторони про нібито скорочення бойових дій у Київській та Чернігівській областях.

– Наприклад, вони (російські війська – Ред.) обіцяли більше не бомбардувати гуманітарні коридори, але це все ще відбувається. Якщо Росія хоче, щоб переговори були серйозними, бомбардування цивільного населення має бути негайно припинено, – заявила Анналена Бербок.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, що його країна “загалом” готова виступити гарантом безпеки України.

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Фото: Getty Images

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