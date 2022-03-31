Так званий президент самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов заявив, що готуються юридичні кроки щодо входження окупованої території Грузії як частини території РФ, а у російській Раді федерації заявили, що чекають на проведення так званого референдуму.

– Я вважаю, що об’єднання з Росією – наша стратегічна мета. Наш шлях. Сподівання народу. І цим шляхом ми будемо рухатися.

Відповідні юридичні кроки ми зробимо найближчим часом. Республіка Південна Осетія буде в складі своєї історичної батьківщини – Росії, – заявив Бібілов, як повідомляє Meduza з посиланням на його заяву для членів російської правлячої партії Єдина Росія.

Згодом у російській Раді федерації заявили, що чекають на проведення так званого референдуму про приєднання самопроголошеної Південної Осетії до РФ. Про це йдеться у заяві члена Ради федерації Андрія Климова.

– Ми давно знаємо про бажання наших сусідів, Південної Осетії зробити свій вибір – возз’єднатися. Тому, як на мене, коли всі юридичні формальності будуть дотримані, немає жодних перешкод правового характеру, щоб здійснити давню мрію жителів Південної Осетії та увійти до складу РФ. Ми чекаємо, коли ці процедури пройдуть. З нашого боку, всі необхідні правові питання відпрацьовані були ще 20 років тому.

Законодавство РФ передбачає процедуру прийняття до складу Росії держав або частини держав іноземних як суб’єкти РФ. Щоб це зробити, необхідно головне – необхідно висловити волю осетинського народу. Зробити це можна через референдум, – заявив Климов.