Президент Володимир Зеленський запросив уряд Нідерландів долучитися до відбудови України після нашої перемоги у війні з Росією.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні до народу і парламенту країни.

Глава держави наголосив, що вже зараз Україна має думати про відбудову, про те, як українці і всі європейці повернуться до мирного життя.

– Я мрію про день, коли українські переселенці зможуть повернутись у відбудовані міста, у відновлену Україну. І я запрошую вашу країну приєднатись до цього проєкту – проєкту відновлення України, – сказав Володимир Зеленський.

Президент пропонує Нідерландам самим обрати місто чи регіон України, який би вони зголосилися розбудувати.

– Закликаю обрати місто, регіон нашої держави, які можуть побачити вашу турботу. Можуть відчути те, що ви умієте. І щоб кожен, хто у вашій країні ще сумнівається, точно відчув, що ми, українці, можемо бути разом з вами – в Європейському Союзі, – підкреслив Зеленський.

А ще президент України звернувся до прем’єра Марка Рютте і наголосив, що саме від Нідерландів дуже залежить наш вступ до Євросоюзу.

Раніше Володимир Зеленський закликав Нідерланди надати Україні зброю, щоб перемогти російського окупанта.