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Факти / Світ

Зеленський запрошує Нідерланди допомогти відбудовувати Україну після війни

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Зеленський запрошує Нідерланди допомогти відбудовувати Україну після війни

Президент Володимир Зеленський запросив уряд Нідерландів долучитися до відбудови України після нашої перемоги у війні з Росією.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні до народу і парламенту країни.

Глава держави наголосив, що вже зараз Україна має думати про відбудову, про те, як українці і всі європейці повернуться до мирного життя.

– Я мрію про день, коли українські переселенці зможуть повернутись у відбудовані міста, у відновлену Україну. І я запрошую вашу країну приєднатись до цього проєкту – проєкту відновлення України, – сказав Володимир Зеленський.

Президент пропонує Нідерландам самим обрати місто чи регіон України, який би вони зголосилися розбудувати.

– Закликаю обрати місто, регіон нашої держави, які можуть побачити вашу турботу. Можуть відчути те, що ви умієте. І щоб кожен, хто у вашій країні ще сумнівається, точно відчув, що ми, українці, можемо бути разом з вами – в Європейському Союзі, – підкреслив Зеленський.

А ще президент України звернувся до прем’єра Марка Рютте і наголосив, що саме від Нідерландів дуже залежить наш вступ до Євросоюзу.

Раніше Володимир Зеленський закликав Нідерланди надати Україні зброю, щоб перемогти російського окупанта.

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