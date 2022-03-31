Президент України Володимир Зеленський запропонував уряду Австралії допомогти у відбудові міста Херсон після нашої перемоги.

Про це глава держави сказав у під час свого відеозвернення до парламенту Австралії.

За його словами, український народ продовжує відчайдушно боротися з російським ворогом, але при цьому вже думає, як будемо жити після перемоги.

– Як будемо жити після війни, як відновимо свій Чорноморський регіон. Ми запрошуємо провідні держави світу, провідні компанії та найкращих спеціалістів приєднатися до проєкту відновлення України, – наголосив президент Зеленський.

Він зазначив, що Австралія і Україна є спорідненими державами у думках і прагненнях. І саме тому Володимир Зеленський пропонує уряду країни долучитися до відбудови України, а саме до відбудови морської галузі.

– Я запрошую вашу прекрасну державу придивитися до наших південних регіонів. До нашого узбережжя Чорного та Азовського морів, відновлення наших портів… До розвитку такого міста, як Херсон, яке сьогодні виборює свою свободу, – сказав президент.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що до відновлення України доєднається і українська громада Австралії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібне озброєння, щоб ефективно захищати себе перед російським ворогом. Саме тому він попросив у Австралії броньовані автомобілі піхоти Bushmaster.