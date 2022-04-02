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Факти / Світ

Італія готова стати гарантом безпеки України – голова МЗС

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Італія готова стати гарантом безпеки України – голова МЗС

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що його країна готова приєднатися до низки інших держав, які гарантуватимуть безпеку Україні.

Про це Ді Майо сказав під час свого візиту до Баку.

Він наголосив, що наразі пріоритетом є продовження переговорного процесу.

– Результати переговорів будемо аналізувати. Італія готова виступити гарантом нейтрального статусу України, – сказав італійський міністр журналістам у Баку в суботу.

Ще очільник зовнішньополітичного відомства Італії розповів, що через санкції проти Росії постало питання прискорення розвитку енергетичного сектора. Саме тому Італія хоче співпрацювати з Азербайджаном, який має великий потенціал у цій галузі.

А ще Луїджі Ді Майо запевнив, що Італія за своїм планом енергетичної безпеки націлена на віддалення від російського ринку. Тому Рим хоче посилити роботу в напрямку Середземноморського регіону, сказав голова МЗС Італії.

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Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Туреччина висловила готовність стати гарантом безпеки України.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Getty Images

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