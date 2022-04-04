Офіційний Берлін не запроваджуватиме негайне ембарго на російські енергоносії, попри звірства, які вчинили російські військові в Україні.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC із посиланням на міністра економіки Німеччини Роберта Габека.

За його словами, Німеччина, яка є найбільшою економікою у Євросоюзі, працює над тим, щоб відрізати російську енергію.

— Ми працюємо над ембарго, із заходами, які щодня шкодять Путіну. У нас хороший курс, і цього тижня ми досягнемо більшого прогресу в цьому напрямку. Ми працюємо над своєю незалежністю від російського газу, вугілля та нафти, – сказав Габек.

Він розповів, що до масштабного військового вторгнення Росії в Україну 35% нафти Німеччини надходило із РФ, зараз ця цифра близька до 25%. А ось у попередніх заявах Габек говорив, що після вторгнення залежність Німеччини від російського газу впала із 55% до 40%.

Міністр економіки Німеччини запевнив, що цього тижня буде ухвалено рішення про нові санкції проти Росії через масові вбивства мирних жителів у Бучі та інших містах в Україні.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до країн G7. Він закликав запровадити ембарго на купівлю російських енергоресурсів через вчинення воєнних злочинів росіян у Київській області, зокрема у місті Буча.

Нагадаємо, що на вулицях Бучі, Ірпеня, Гостомеля знайшли безліч тіл мирних жителів, масові поховання цивільних. Житлові будинки розграбовані, а російська армія залишила трупи своїх солдатів посеред вулиць.