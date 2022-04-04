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Факти / Світ

Німеччина не вводитиме негайне ембарго на російські нафту та газ

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Німеччина не вводитиме негайне ембарго на російські нафту та газ

Офіційний Берлін не запроваджуватиме негайне ембарго на російські енергоносії, попри звірства, які вчинили російські військові в Україні.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC із посиланням на міністра економіки Німеччини Роберта Габека.

За його словами, Німеччина, яка є найбільшою економікою у Євросоюзі, працює над тим, щоб відрізати російську енергію.

— Ми працюємо над ембарго, із заходами, які щодня шкодять Путіну. У нас хороший курс, і цього тижня ми досягнемо більшого прогресу в цьому напрямку. Ми працюємо над своєю незалежністю від російського газу, вугілля та нафти, – сказав Габек.

Він розповів, що до масштабного військового вторгнення Росії в Україну 35% нафти Німеччини надходило із РФ, зараз ця цифра близька до 25%. А ось у попередніх заявах Габек говорив, що після вторгнення залежність Німеччини від російського газу впала із 55% до 40%.

Міністр економіки Німеччини запевнив, що цього тижня буде ухвалено рішення про нові санкції проти Росії через масові вбивства мирних жителів у Бучі та інших містах в Україні.

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Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до країн G7. Він закликав запровадити ембарго на купівлю російських енергоресурсів через вчинення воєнних злочинів росіян у Київській області, зокрема у місті Буча.

Нагадаємо, що на вулицях Бучі, Ірпеня, Гостомеля знайшли безліч тіл мирних жителів, масові поховання цивільних. Житлові будинки розграбовані, а російська армія залишила трупи своїх солдатів посеред вулиць.

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Джерело: BBC

Фото: Pixabay

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