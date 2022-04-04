Росія вирішила скликати засідання Ради безпеки ООН у понеділок, 4 квітня, щоб обговорити звірства армії РФ на окупованих територіях Київської області.

– Росія запросила засідання РБ ООН на понеділок у зв’язку “з кричущою провокацією українських радикалів у Бучі, – йдеться у повідомленні пропагандистського російського ЗМІ РИА Новости.

Зазначимо, що після розголосу про звірства РФ у Бучі російські відомства цинічно заявили, що за час присутності їхніх військ у передмісті Києва не помер жоден цивільний.

Пропагандисти назвали шокуючі кадри з Бучі, Гостомеля, Ірпеня постановою.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Радбез ООН розгляне воєнні злочини росіян в Україні 5 квітня.