Росія продовжує використовувати колишніх американських військових для поширення дезінформації про Україну.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Так, колишній американський офіцер Девід Пейн багато років співпрацює з Кремлем. І тепер під час повномасштабної війни Росії проти України цей так званий експерт поширював в іноземних ЗМІ тези про те, що “Захід має припинити постачання зброї до України, щоб не провокувати Росію на ще більшу агресію” та “Україна має віддати Росії Крим і Донбас, щоб уникнути Третьої світової війни”.

Також Девід Пейн розповідав, що НАТО може виключити з альянсу Латвію, Литву та Естонію.

– Всі ці заяви не мають нічого спільного з реальністю. Кремль роками вибудовував свою пропагандистську кампанію для дискредитації цивілізованого світу, вдаючись до підкупу та вербування навіть західних високопосадовців, – наголошують у РНБО.

Тому Центр протидії дезінформації закликає суспільство обережно ставитися до інформації та ретельно перевіряти джерела цієї інформації.

Раніше Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що Росія поширює дезінформацію про те, що начебто “загроза провокацій з хімічною та біологічною зброєю в Україні все ще зберігається”.