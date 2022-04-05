США перекинули додаткові винищувачі у Польщу

На авіабазу в польському місті Ласьк приземлилися американські винищувачі-бомбардувальники.

Про це повідомило командування Військово-повітряних сил США в Європі та Африці.

Винищувачі з числа 2-го авіакрила Корпусу морської піхоти було перекинуто до Польщі з авіабази Бофорт штат Південна Кароліна. Туди ж прибули літаки-заправники KC-130J Hercules.

– Американські винищувачі F18 приземлилися на авіабазі в Ласку. Це явний символ підтримки союзників і сильного зміцнення східного флангу НАТО, – підтвердив у Twitter міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Відправка винищувачів до Східної Європи скерована на підтримку колективної оборони НАТО.