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Факти / Світ

США перекинули додаткові винищувачі у Польщу

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
США перекинули додаткові винищувачі у Польщу

На авіабазу в польському місті Ласьк приземлилися американські винищувачі-бомбардувальники.

Про це повідомило командування Військово-повітряних сил США в Європі та Африці.

Винищувачі з числа 2-го авіакрила Корпусу морської піхоти було перекинуто до Польщі з авіабази Бофорт штат Південна Кароліна. Туди ж прибули літаки-заправники KC-130J Hercules.

– Американські винищувачі F18 приземлилися на авіабазі в Ласку. Це явний символ підтримки союзників і сильного зміцнення східного флангу НАТО, – підтвердив у Twitter міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Відправка винищувачів до Східної Європи скерована на підтримку колективної оборони НАТО.

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Фото: Pexels

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