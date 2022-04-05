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Факти / Світ

США погодили продаж Болгарії винищувачів F-16

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
F-16

Уряд Сполучених Штатів заявив, що схвалив продаж Болгарії восьми винищувачів F-16, щоб підвищити безпеку цієї держави-члена НАТО в умовах війни в Україні.

Держдепартамент проінформував Конгрес США про намір продати Болгарії ці винищувачі, а також боєприпаси на суму 1,67 мільярда доларів, як повідомляє болгарський телеканал БНТ.

Закупівля восьми нових винищувачів F-16 Block 70 у США є одним із пріоритетних проектів модернізації збройних сил болгарської армії.

Реалізувати його планується у два етапи: перший – на придбання 8 літаків, другий – на придбання ще 8 літаків.

На початку 2019 року на пропозицію Ради міністрів та в результаті рішення Національних зборів про реалізацію першого етапу між урядами Болгарії та США було підписано чотири угоди про закупівлю восьми F-16 літаків Block 70 та супутнього обладнання, послуг та озброєння.

Міноборони продовжує підготовку до реалізації другого етапу проекту.

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