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Факти / Світ

В ЄС це не відбудеться швидко: речник МЗС Польщі про розслідування військових злочинів РФ

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
В ЄС це не відбудеться швидко: речник МЗС Польщі про розслідування військових злочинів РФ

Польща продовжуватиме закликати країни ЄС активніше сприяти Україні у війні з рашистами, однак чи дослухатимуться уряди цих країн – інше запитання.

Про це ввечері 5 квітня в ефірі українського телемарафону заявив речник польського Міністерства закордонних справ Лукаш Ясіна.

Він також прокоментував заяву прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, який 4 квітня закликав західних партнерів створити окрему комісію, яка буде розслідувати злочини геноциду, вчинені росіянами в Україні.

– Це тільки початок… Утворити комісії, ухвалити рішення – у Європі це ніколи не відбувалося швидко… Варто розуміти, що світ вже ніколи не повернеться до ситуації, яка була до 24 лютого, – заявив Лукаш Ясіна.

Він також зауважив, що однією із головних проблем Польщі є те, щоб Росія за жодних обставин не здобула перемоги над Україною.

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