Індія заявила, що “рішуче засуджує” вбивства мирних жителів у Бучі та підтримує заклик до незалежного розслідування цього факту.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Своє засудження Індія висловила на засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок, і це є найбільш рішучою заявою країни щодо війни Росії в Україні з моменту її початку.

Але Індія поки що утримується під час голосування щодо резолюцій Радбезу ООН, Генасамблеї ООН та Ради ООН з прав людини, які засуджують дії Росії.

Як зазначає BBC, азійська країна має довгу історію ведення позаблокової стратегії у міжнародній політиці. При цьому країна намагається утримати дипломатичний баланс, адже перебуває під тиском західних країн.

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Індія, яка залежить від імпорту нафти з Росії, минулого тижня піддалася критиці з боку США та Австралії за розгляд російської пропозиції, що підриває західні санкції.

Раніше міністр металургійної промисловості Індії Рамчандра Прасад Сінгх заявив, що його країна продовжить імпорт коксівного вугілля в Росії й навіть подвоїть його, попри війну, розв’язану цією країною в Україні.