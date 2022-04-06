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Факти / Світ

Індія засудила жорстокі вбивства мирних жителів Бучі та підтримала розслідування

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Індія засудила жорстокі вбивства мирних жителів Бучі та підтримала розслідування

Індія заявила, що “рішуче засуджує” вбивства мирних жителів у Бучі та підтримує заклик до незалежного розслідування цього факту.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Своє засудження Індія висловила на засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок, і це є найбільш рішучою заявою країни щодо війни Росії в Україні з моменту її початку.

Але Індія поки що утримується під час голосування щодо резолюцій Радбезу ООН, Генасамблеї ООН та Ради ООН з прав людини, які засуджують дії Росії.

Як зазначає BBC, азійська країна має довгу історію ведення позаблокової стратегії у міжнародній політиці. При цьому країна намагається утримати дипломатичний баланс, адже перебуває під тиском західних країн.

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Індія, яка залежить від імпорту нафти з Росії, минулого тижня піддалася критиці з боку США та Австралії за розгляд російської пропозиції, що підриває західні санкції.

Раніше міністр металургійної промисловості Індії Рамчандра Прасад Сінгх заявив, що його країна продовжить імпорт коксівного вугілля в Росії й навіть подвоїть його, попри війну, розв’язану цією країною в Україні.

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Джерело: BBC

Фото: Pixabay

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