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Факти / Світ

Викриття звірств в Бучі не сприяє прогресу в переговорах з Росією – Єлисейський палац

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Переговори України та РФ

У переговорах між Україною та Росією не було “значних успіхів”, а викриття жахів, які були скоєні в Бучі, не сприяють прогресу. Про це заявили в Єлисейському палаці.

Відомо, що Зеленський як і раніше зацікавлений у “підтримці та просуванні переговорів з росіянами”, а також посередницькій ролі Франції.

У телефонній розмові, яка відбулася 5 квітня, Еммануель Макрон та Володимир Зеленський обговорили конкретні заходи, які необхідно вжити для того, щоб злочини Росії не залишилися безкарними.

Лідер Франції підтвердив готовність країни внести свій внесок у розслідування та документування насильства проти мирних жителів.

Крім цього, вони обговорили ситуацію в Маріуполі. Зеленський повідомив Макрону, що цього тижня з міста змогли виїхати лише 2 тис. людей, оскільки росіяни блокували евакуаційні коридори.

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Джерело: CNN

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