З початку повномасштабного вторгнення військ російського агресора на територію України в Грецію і на Кіпр прибуло майже 10 тис. наших співвітчизників.

Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Згідно з уточненими даними, наразі до Греції прибули понад 7 100 осіб, з них майже 2 300 діти. На Кіпр, як повідомляє місцеве державне радіо, прибули понад 3 тис. громадян України.

Умови в’їзду біженців з України до Греції

За даними українського МЗС, в’їзд до Греції біженцям з України дозволений за такими документами:

український біометричний/небіометричний закордонний паспорт;

внутрішній український паспорт (старого зразка у вигляді книжки або ID-картки);

свідоцтво про народження дитини.

Алгоритм дій для громадян України, які потребують на території Греції статусу тимчасового захисту, розміщено на офіційному сайті Міністерства міграції та притулку Греції грецькою, англійською та українською мовами.

– У Греції всім біженцям з України нададуть соціальний і податковий номер на наступні 12 місяців без будь-якої бюрократії, – заявив міністр міграції Нотіс Мітаракіс.

Повідомляється також, що через попередню кризу біженців після сирійської війни в Греції залишилися табори для біженців на 60 тис. осіб. Зараз 30 тис. місць залишаються вільними. Крім того, багато українців зупиняються в цих країнах у родичів і друзів.

Джерело: Spiegel