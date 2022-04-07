До Львова приїхали італійські волонтери, щоб допомогти біженцям з Луганщини. У Римі, Болоньї, Падуї і ще в декількох містах Італії українцям готові надати безкоштовне житло, документи і медичну допомогу. Дітей влаштують до школи, а батьки отримають можливість працювати.

З волонтерами та українцями, які через війну змушені були кинути свої домівки, поспілкувалися журналісти Об’єднаного ефіру українських телеканалів.

…Юрій з двома доньками, дружиною і котом приїхав з Рубіжного Луганської області. У рідному місті сім’я залишалася до останнього, поки в їхній будинок не прилетіла міна.

На щастя, всі вижили. Але від Рубіжного рашисти не залишили практично каменя на камені.

…Олександр – багатодітний батько з Сєвєродонецька. У нього троє дітей: синові Матвію сім років, дочкам, Василині і Варварі, чотири і один рік. Від масованих обстрілів ховалися в підвалі. Але тиждень тому військові сказали, що потрібно їхати, бо перебувати вдома стало дуже небезпечно.

– Снаряди літали буквально над головою. Навіть вийти за хлібом без ризику для життя було вже неможливо, – розповідає Олександр.

…Ці дві сім’ї і ще 1,5 тис. інших вимушених переселенців італійська місіонерська організація евакуює в свою країну. Допомогти в цьому в Україну приїхало близько 150 італійських волонтерів. Плюс – вони привезли з собою 50 вантажів з гуманітарною допомогою.

– Наше завдання – допомогти людям дістатися до Італії, в безпечне місце. Для нас це дуже почесна місія. Тому що в Італії з’явилася можливість об’єднатися з українцями і показати, що вони не одні, – кажуть молоді італійці.

За їхніми словами, українці зможуть залишатися в Італії так довго, наскільки це буде необхідно. Вони отримають відповідні документи, а діти зможуть відвідувати школу.

Щоб швидше адаптуватися, українці зможуть безкоштовно вивчати італійську мову.

До слова, це не перша місія італійських волонтерів. Напередодні вони евакуювали з львівського вокзалу до Італії сотні людей.