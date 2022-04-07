Квітень, 07 в 14:35

Як записати дитину в школу

Районна школа зобов’язана прийняти дитину з України, школи з-поза району та приватні – залежно від кількості вільних місць. Зарахування до школи можливе протягом усього навчального року, а клас для продовження навчання визначається на основі суми закінчених шкільних років за кордоном.

Якщо у вибраному навчальному закладі в певному класі немає місць, зверніться до відділу освіти міста (тел. 81 466 39 00) з проханням назвати школу, де дитина могла би продовжувати навчання. Також за вказаним телефоном діти й підлітки можуть отримати педагогічну та психологічну допомогу.

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Куди звертатись в разі небезпеки для жінок та дітей

Якщо ви відчуваєте загрозу, турбуєтеся про свою безпеку чи безпеку своєї дитини/якщо хтось вилучив у вас документи/якщо хтось хоче примусити вас до протиправної діяльності, скористайтеся безкоштовною допомогою.

Якщо ви бачите, що з вашими друзями або їхніми дітьми відбувається щось тривожне, повідомте про це Фонд боротьби з торгівлею людьми та рабством Ла Страда за номерами: +48 605 687 750 або +48 533 391 569

Громадяни України також повністю звільнені від оплати в зоні платного паркування.

Польські міста хочуть підтримати українських друзів і надати їм якомога більшу допомогу. Нижче пропонуємо перелік важливих локацій у Любліні, де можна отримати допомогу.

Де знайти інформацію у Любліні

Люблінський комітет соціальної допомоги Україні вул. Peowiaków 12 (у будинку Центру культури в Любліні) – працює цілодобово.

Центр постійно надає допомогу та інформацію особам із України, а також координує роботу інших організацій і волонтерів. За спеціальним номером+48533391569 волонтери інформують про соціально-побутові справи, психологічно-медичну підтримку і юридичну допомогу.

Інфопункти та інфолінії:

Залізничний вокзал (Dworzec PKP), Lublin pl. Dworcowy 1

Автобусний вокзал (Dworzec PKS), Aleja Tysiąclecia 6

Інфолінія щодня (7.00 -18.00): +48 692 268 717, +48 883 849 598

Інфолінія цілодобово: +48 692 476 823

Інфолінія цілодобово: +48477217575

Портал міста www.lublin.eu

Українською мовою: www.lublin.eu/ua/

Як знайти нічліг

На території Любліна функціонує поки що п’ять осередків, де можна отримати місце нічлігу, ще декілька перебувають напоготові. В осередках працюють групи оперативного реагування. Щоби отримати нічліг, варто зголоситися до облдержадміністрації, де розташований рецепційний пункт (вул. Spokojna 4). Довідку щодо проживання також можна отримати в інформаційних пунктах, які працюють на залізничному та автовокзалі (див. вище). Люди, яким надають притулок, отримують їжу, догляд, а також психологічну та мовну допомогу.

Віртуальний рецепційний пункт у Любліні працює за адресою: lublin.uw.gov.pl/pomagamUkrainie.

Доступне житло в приватних будинках розподіляє Люблінський соціальний комітет допомоги Україні (див. вище), що діє при Культурному центрі.

Юридична допомога у Любліні

На адресу ua@oirp.lublin.pl можна надсилати запитання щодо перетину кордону чи легалізації побуту. Просити про контакт із юрисконсультом можна за цілодобовим номером +48 518 777 025, висилаючи смс. Гарантована допомога юриста – польською, українською, англійською, французькою мовами.