Вчені виявили скам’янілість у вигляді кінцівки динозавра зі шкірою, що є лише одним екземпляром із цілої серії чудових знахідок, знайдених на викопній ділянці в Танісі, що знаходиться у штаті Північна Дакота, США.

Як пише BBC, увагу дослідників привернув не тільки їх стан, що добре зберігся, але й те, що являють собою ці стародавні зразки.

Стверджується, що таніські істоти були вбиті і поховані того ж дня, коли на Землю впав гігантський астероїд.

Саме того дня, 66 мільйонів років тому, закінчилося правління динозаврів і почався розвиток ссавців.

У гірських породах було знайдено дуже мало останків динозаврів, що зафіксували останні кілька тисяч років до зіткнення.

Крім знайденої ноги динозавра є риби, які вдихнули частки уламків, що зіткнулися із землею після падіння з неба.

– У нас так багато деталей на цій ділянці, які розповідають нам про те, що відбувалося за мить. Це майже як дивитися, як це відбувається у кіно. Ви дивитеся на кам’яні плити, на скам’янілості, і це повертає вас до того дня, – розповів аспірант Манчестерського університету (Велика Британія) Роберт ДеПальма, який керує розкопками в Танісі.

Наразі наукова спільнота широко визнає, що космічний об’єкт шириною близько 12 км врізався в нашу планету і спричинив останнє масове вимирання.

Місце падіння було виявлено у Мексиканській затоці, неподалік півострова Юкатан. Це приблизно 3 тис. км від Танісу, але енергія, передана при зіткненні, була така, що руйнації відчувалися далеко й широко.

Професор Пол Барретт із лондонського Музею природної історії оглянув кінцівку динозавра, заявивши, що це був тесцелозавр.

– Він належить до групи, про яку ми не мали жодних даних про те, як виглядала його шкіра, і це переконливо показує, що ці тварини були дуже лускатими, як ящірки. Вони не були пернатими, як їхні м’ясоїдні сучасники, сказав Пол Баррет.

На його думку, тварині перед смертю дуже різко відірвало ногу.

– На нозі немає жодних ознак хвороби, немає явних патологій, немає слідів того, що нога була відгризена, наприклад, слідів укусу чи відсутніх шматків, – розповів учений.

На його думку, тварина померла більш-менш миттєво.

На даному етапі деякі вчені скептично ставляться до того, що цей динозавр загинув саме в момент падіння астероїда. Для підтвердження чи спростування цієї гіпотези знадобиться провести низку консультацій шляхом публікацій наукових рецензій.

Фото: Скріншот з відео