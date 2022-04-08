31 березня президент України Володимир Зеленський звернувся із посланням до парламенту Австралії. Глава держави розповів про героїчну боротьбу нашого народу проти російських загарбників.

Він вкотре наголосив на необхідності посилення світового санкційного тиску на Росію, на припиненні будь-яких економічних стосунків між державами та країною-агресоркою.

А ще Зеленський зауважив, що українським Збройним силам дуже необхідна допомога сучасним озброєнням. Саме так Україна зможе ефективно стримати та перемогти ворога.

Володимир Зеленський сказав, що Австралія має на озброєнні бронеавтомобілі піхоти Bushmaster, які наразі стоять без діла, а тут, в Україні, вони б дуже допомогли.

– Якщо буде у вас можливість, Україна буде вам вдячна. Зараз в Україні вони зроблять точно більше для нашої спільної свободи, для нашої безпеки, – сказав президент.

Що це за автомобілі Bushmaster та яке їхнє призначення, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Бронемашина Bushmaster

Це броньований автомобіль з колісною формулою 4х4. Bushmaster є розробкою австралійської компанії Perry Engineering. Перші автомобілі з’явилися у 90-х роках.

Бронемашина призначена виключно для перевезення особового складу, захисту людей від легкого стрілкового озброєння та фугасів. В автомобілі можуть перебувати дев’ять бійців.

Характеристики бронеавтомобіля:

Бойова маса: до 15,4 тонни;

Потужність двигуна: 300 к. с;

Максимальна швидкість: 100 км/год;

Клас бронезахисту: проти куль до 7,62 мм і 8 кг фугасу;

Екіпаж і десант: 1 + 9 осіб.

Bushmaster оснащений 12,7-мм кулеметом або 40-мм автоматичним гранатометом. Вартість такої машини приблизно $500 тис.

Телеканал 9News повідомляє, що уряд Австралії погодився направити до України броньовані автомобілі.

– Ми відправляємо нашу зброю, боєприпаси, ми надсилаємо нашу гуманітарну допомогу. Наші бронежилети. І ми також збираємося відправити нашу бронетехніку – наших Bushmasters, – сказав прем’єр Скотт Моррісон.

Він уточнив, що автомобілі перевезуть в Україну на австралійських військово-транспортних літаках С-17.

Як пише британське видання The Guardian, голова австралійського уряду Скотт Моррісон також оголосив про додаткові $25 млн військової допомоги для України, включаючи безпілотні повітряні та наземні системи, пайки та медичне забезпечення. Таким чином військова допомога Україні від Австралії збільшилася до $116 млн.

Фото: Australian Army