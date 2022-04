Президент США Джозеф Байден прокоментував терористичну атаку російських військ на залізничний вокзал у Краматорську.

Він зазначив, що це чергове жахливе звірство, яке було скоєне Росією.

За його словами, США продовжить допомагати Україні та поставляти зброю.

The attack on a Ukrainian train station is yet another horrific atrocity committed by Russia, striking civilians who were trying to evacuate and reach safety.

— President Biden (@POTUS) April 8, 2022