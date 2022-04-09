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Факти / Світ

Це жахливе звірство: Джо Байден засудив атаку РФ на вокзал у Краматорську

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Джо Байден

Президент США Джозеф Байден прокоментував терористичну атаку російських військ на залізничний вокзал у Краматорську.

Він зазначив, що це чергове жахливе звірство, яке було скоєне Росією.

– Напад на український залізничний вокзал – це ще одне жахливе звірство, вчинене Росією, під час якого були нанесі удари по мирних жителях, які намагалися евакуюватися та дістатися безпечного місця, – написав Байден.

За його словами, США продовжить допомагати Україні та поставляти зброю.

– І разом з нашими союзниками та партнерами ми підтримуватимемо зусилля з розслідування цієї атаки, документуючи дії Росії та притягуючи їх до відповідальності, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 8 квітня окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська. Під час обстрілу на вокзалі перебували тисячі людей, оскільки тривала евакуація жителів Донеччини до безпечніших областей України.

За словами голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленко, наразі відомо про 50 загиблих людей, з них п’ятеро дітей.

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Фото: Depositphotos

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