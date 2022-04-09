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Факти / Світ

Після посилок награбованого в Україні: СДЕК заборонила відправку без чеків на товари

Маліновська Ангеліна
посилка

Служба експрес-доставки СДЕК скасувала прийом до відправки посилки з товарами, якщо відправник не може підтвердити право власності на них, наприклад, показавши касовий чек з магазину або інший документ, що підтверджує право на товар.

Про це йдеться у наказі генерального директора СДЕК Леоніда Гольдорта від 5 квітня.

Компанія ухвалила таке рішення “у зв’язку зі збільшенням випадків шахрайства та перевірок митних органів на території Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), у тому числі, що проводяться після випуску товару відповідно до митного законодавства”.

Відповідний наказ надіслали до всіх підрозділів служби доставки. На сайті компанії повідомляється, що вона представлена ​​у понад 67 тисячах населених пунктів у 27 країнах світу.

Наказ набув чинності 5 квітня, він діє “до видачі розпорядження про його скасування”.

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Варто зазначити, що глава СДЕК випустив наказ, який забороняє прийом посилок без чеків з магазину, у день, коли ЗМІ опублікували серію статей про військових, які відправляють речі через відділення компанії.

Довідка. СДЕК – російський оператор експрес-доставки документів та вантажів.

Джерело: Медуза

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