Де в польському Вроцлаві можна відвести дитину в безкоштовний гурток або спортивну студію. Експерт з питань легалізації в Польщі Оксана Колесник надала Фактам ICTV перелік таких ресурсів, які будуть корисні українським громадянам, які знайшли в цьому місті притулок, рятуючись від війни.
Безкоштовні гуртки та секції для українських дітей в Польщі
Спортивні
Фітнес-академія Роговська приймає на безкоштовний курс навчання плавання для немовлят, дітей та підлітків з України.
Заняття проводитимуться українською мовою інструкторами українського походження. Кожна дитина, а також мами немовлят отримають всі необхідні аксесуари для плавального басейну.
Курс діятиме в період з 01.04 по 30.06.2022 року. Заняття проводитимуться за адресою: Вроцлав, вул. Роговської, 52А.Режим – один раз на тиждень у визначені дні та години.
Детальна інформація та запис: з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 18.00 за тел. 508 315 272 або електронною поштою rogowska@szkolaplywaniafala.pl
Szkoła Pływania Fala: курс навчання плавання немовлят, дітей та молоді. Всі подробиці тут
Akademia Piłkarska Olympic: футбольні заняття. Всі подробиці тут
Boisko Perkusyjna Wrocław: тренування з футболу. Всі подробиці тут
Prestige Football Academy: тренування з футболу. Всі подробиці тут
Wrocławski Szkolny Związek Sportowy: спортивні заняття. Всі подробиці тут
Vertykalna: повітряна акробатика. Всі подробиці тут
Вивчення польської мови
Poliglocki: розмовна польська з нуля. Всі подробиці тут
Gerelis: курс польської мови для дітей. Всі подробиці тут
Художні студії
Колектив Барвінок: уроки хореографії, малювання, ліплення. Всі подробиці тут
Pawilon Czterech Kopuł: майстер-класи (малювання). Всі подробиці тут
Pole Dance Institute Wrocław: заняття. Всі подробиці тут
Різне
Ukraińska Sobotnia Szkoła: мовні заняття, інформатика, художня творчість, спортивна активність. Всі подробиці тут
Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu: інтеграційні заняття, Польська мова та ін. всі подробиці тут
ODSK Piast: музичні заняття, ІЗО, Польська мова та ін Всі подробиці тут
Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek: екологічні заняття, Англійська мова, ІЗО. Всі подробиці тут
Джерело: Оксана Колесник