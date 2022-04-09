Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пояснила, що чекає на Україну після заповнення заявки на вступ до ЄС.

Під час пресконференції вона повідомила, що зазвичай на ухвалення рішення про вступ йдуть роки, проте Україна пройде цей шлях значно швидше.

– Після того як країна подає заяву, Рада ЄС ухвалює рішення про те, що Комісія має видати свій висновок. Зазвичай на це йдуть роки. У випадку України ми говоримо про тижні. Ми передали наш опитувальник, він буде заповнюватися у переговорах між Україною і ЄС. Це буде картина, що відбувається в країні, чи відповідає країна Копенгагенським критеріям, – зауважила вона.

За словами Ляйєн, Україна та ЄС домовилися та взяли зобов’язання, що працюватимуть над цим важливим кроком, щоб отримати всі відповіді на ці детальні запитання.

– Йдеться не про одне запитання, яке визначає наш висновок, є дуже багато запитань, на які треба відповісти. Ми хочемо працювати пліч-о-пліч для того, щоб змалювати картину країни та шляхи до Європи. Після цього Комісія видає свій висновок, який є рекомендацією для Ради ЄС, і після цього Рада вже ухвалює рішення щодо наступних кроків, – розповіла вона.

Урсула фон дер Ляєн додала, що попри висновок щодо членства в ЄС, Україну чекає довгий шлях відновлення.

– Яким би не був результат, перед Україною лежить дуже великий крок відновлення, тому що Росія нахабно руйнує інфраструктуру України, міста України. Тому ми хочемо працювати разом з вами, щоб реформувати Україну, відновити Україну. Це у позитивному сенсі визначить шлях України до ЄС, – запевнила вона.