За результатами перших екзитполів президентських виборів у Франції найбільше голосів набрав чинний лідер Еммануель Макрон. За нього проголосували 28,5% французів.

У другому турі за президентське крісло з ним позмагається Марі Ле Пен — за неї проголосували 24,2% французів.

На третьому місці – Жан-Люк Меланшон (партія Франція нескорена), який набрав 20,2% голосів.

Далі йдуть Ерік Земмур (партія Реконкіста) з 6,8% та Валері Пекресс (партія Республіканці) з 4,6%.

Варто зазначити, що на пост президента Франції претендували 12 кандидатів. За повідомленням ЗМІ, участь у голосуванні взяли 65% виборців. Другий тур президентських виборів у Франції запланований на 24 квітня.