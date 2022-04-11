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Факти / Світ

Макрон і Ле Пен вийшли у другий тур: дані екзитполу виборів у Франції

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Макрон і Ле Пен вийшли у другий тур: дані екзитполу виборів у Франції

За результатами перших екзитполів президентських виборів у Франції найбільше голосів набрав чинний лідер Еммануель Макрон. За нього проголосували 28,5% французів.

У другому турі за президентське крісло з ним позмагається Марі Ле Пен — за неї проголосували 24,2% французів.

На третьому місці –  Жан-Люк Меланшон (партія Франція нескорена), який набрав 20,2% голосів.

Далі йдуть Ерік Земмур (партія Реконкіста) з 6,8% та Валері Пекресс (партія Республіканці) з 4,6%.

Варто зазначити, що на пост президента Франції претендували 12 кандидатів. За повідомленням ЗМІ, участь у голосуванні взяли 65% виборців. Другий тур президентських виборів у Франції запланований на 24 квітня.

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