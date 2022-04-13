Південна Корея планує надати Україні нелетальну допомогу на суму $1,6 млн цього місяця.

Про це повідомило Yonhap News із посиланням на поінформоване джерело.

За словами джерела, з Сеула до Києва відправляться бронежилети, каски, медикаменти, а також готові до вживання харчові продукти.

Південна Корея планує відправити новий пакет допомоги цивільними рейсами в Європу поетапно до кінця квітня.

Всупереч закликам Києва про передачу Україні зброї, Південна Корея посилається на внутрішні обмеження щодо її відправлення. Міністр оборони Су Ук повторив цю позицію під час нещодавніх телефонних переговорів з міністром оборони України Олексієм Резніковим.