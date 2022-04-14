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Факти / Світ

Чеська реактивна система залпового вогню RM-70: вогневі переваги і відмінність від Граду

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
рм 70

Реактивна система залпового вогню (РСЗВ) RM-70 є чехословацькою версією радянської РСЗВ БМ-21 або Град.

Розроблена в кінці 1960-х років Чеською РСР. З 1972 року перебувала на озброєнні армій Чехії, Словаччини, Польщі, НДР, Лівії, Зімбабве та інших держав.

Приблизна вартість $165 тис.

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До теперішнього часу в Чехії залишається близько пів сотні таких РСЗВ, більшість яких міститься на складському зберіганні.

Чим гарна RM-70

Істотною відмінністю RM-70 від прототипу є її підвищені вогневі можливості: через дві хвилини після першого залпу вона може дати другий залп і покинути бойову позицію ще до того, як по ній буде завдано удару у відповідь. Ця можливість забезпечується гідравлічним пристроєм для механізованої перезарядки пускової установки.

Тактико-технічні характеристики:

  • дальність стрільби: максимальна – 20,5 км;
  • маса в бойовому положенні: 33,7 тонн;
  • маса снаряда: 66 кг;
  • калібр: 122 мм;
  • кількість напрямних: 40;
  • габаритні розміри: довжина – 8 800 мм; ширина – 2 500 мм; висота в похідному положенні – 2 900 мм.

Конструкція забезпечує достатній захист для загону, який повинен битися в тилу дружніх ліній, але в межах досяжності позначених ворожих цілей.

Шасі вантажівки включає в себе багатопаливний двигун Т-903-3 V12 потужністю 250 кінських сил із запасом ходу 400 км і максимальною швидкістю руху 85 км/год.

Екіпаж перебуває у відносному комфорті та безпеці в сталевій броньованій кабіні, укомплектованій броньованими козирками для забезпечення належного огляду при русі під захистом.

Колісна конструкція машини 8х8 забезпечує можливість пересування по бездоріжжю, а її механізований підхід дозволяє машині йти в ногу з гусеничними танками і бойовими машинами піхоти.

Джерело: за матеріалами ЗМІ

Фото: Вікіпедія

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