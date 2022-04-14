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Факти / Світ

ООН попереджає: війна в Україні може спровокувати у світі масштабні голод і злидні

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
голод

Організація Об’єднаних Націй представила руйнівні подробиці глобального впливу війни в Україні “тривимірної кризи”, що перевернула потоки продовольства, енергії і грошей у всьому світі.

– Зараз ми стикаємося з ідеальним штормом, який загрожує зруйнувати економіку багатьох країн, що розвиваються, – заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

У своєму першому офіційному звіті про вплив війни ООН заявила, що війна в Україні має тривожний каскадний вплив на світову економіку, вже пошарпану кризою Covid-19 і зміною клімату.

У звіті говориться, що до 1,7 млрд людей, третина з яких вже живуть у злиднях, наразі стикаються з перебоями в їжі, енергії та фінансах.

Згідно зі звітом, у зв’язку із зростанням цін на енергоносії, на природний газ в останні місяці на 50%, зростанням інфляції і зупинкою розвитку, багато країн ризикують не виплатити свої борги.

– Це країни, де людям важко дозволити собі здорове харчування, де імпорт необхідний для задоволення потреб населення в продуктах харчування та енергії, де борговий тягар і нестача ресурсів обмежують здатність уряду справлятися з примхами світових фінансових умов, – йдеться у звіті.

У ньому констатується, що 107 країн серйозно схильні як мінімум до одного з трьох вимірів кризи, а 69 з цих країн серйозно схильні до всіх трьох вимірів.

Згідно зі звітом, Україна і Росія забезпечують близько 30% світового виробництва пшениці і ячменю.

Війна призвела до рекордно високого рівня цін на сировинні товари: за даними Продовольчої та Сільськогосподарської організації Об’єднаних Націй, ціни на продукти харчування на 34% вище, ніж в цей же час минулого року, а ціни на сиру нафту зросли приблизно на 60%.

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У звіті підкреслюється, що швидкі дії в поєднанні з політичною волею і наявними ресурсами можуть пом’якшити удар. Серед іншого країнам рекомендується не накопичувати запаси продовольства, пропонувати допомогу дрібним фермерам, підтримувати стабільні транспортні витрати і знімати обмеження на експорт.

У звіті міститься заклик до урядів зробити стратегічні запаси палива доступними для світового ринку.

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Джерело: NYT

Фото: Depositphotos

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