Після втрати суден Саратов і Москва РФ може переглянути свої позиції у Чорному морі – розвідка Британії

Російський крейсер Москва, який затонув після удару українськими ракетами, виконував ключову роль як командного корабля, так і вузла протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на свою розвідку, зазначаючи, що корабель був одним із трьох крейсерів класу Слава у російському флоті. Його ввели в експлуатацію у 1979 році, а у 2021-му він повернувся на службу після великого ремонту, що мав покращити його можливості.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 April 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/QSfJvjINwD

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/y0p4n4J46U

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 15, 2022