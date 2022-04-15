Після втрати суден Саратов і Москва РФ може переглянути свої позиції у Чорному морі – розвідка Британії

Російський крейсер Москва, який затонув після удару українськими ракетами, виконував ключову роль як командного корабля, так і вузла протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на свою розвідку, зазначаючи, що корабель був одним із трьох крейсерів класу Слава у російському флоті. Його ввели в експлуатацію у 1979 році, а у 2021-му він повернувся на службу після великого ремонту, що мав покращити його можливості.

– Цей інцидент означає, що після вторгнення в Україну знищені два ключових військово-морських об’єкта, першим з яких став російський десантний корабель класу Алігатор Саратов (його РФ втратила 24 березня). Обидві події, ймовірно, змусять Росію переглянути свою морську позицію у Чорному морі, – припускає розвідка Великої Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/QSfJvjINwD ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/y0p4n4J46U — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 15, 2022

14 квітня стало відомо, що флагман Чорноморського флоту РФ крейсер Москва перекинувся та почав тонути.

Це сталося після того, як напередодні по ньому поцілили двома ракетами Р-360 Нептун берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ Нептун.

Пізніше голова Одеської ОВА Максим Марченко також додав, що російський ракетний крейсер Москва, підбитий українськими ракетами, догорає у водах Чорного моря.