Президент Польщі Анджей Дуда підписав акт про спеціальні рішення у сфері протидії підтримці агресії проти України та захисту національної безпеки. Цей закон передбачає, зокрема, запровадження ембарго імпорту вугілля з Росії.

Про це повідомляє видання Gazeta Prawna.

Крім ембарго на вугілля, закон передбачає заморожування активів юридичних та фізичних осіб, які підтримують російську воєнну агресію щодо України.

Крім заборони на імпорт російського вугілля, також вводиться заборона на транзит через територію Польщі вугілля та коксу з Російської Федерації або Білорусі.

Контроль за виконанням цієї заборони покладено на голову митно-податкової служби. У разі ввезення вугілля він накладе арешт на товар і звернеться за рішенням щодо його конфіскації. Фізична або юридична особа, яка порушила заборону, має сплатити штраф у розмірі до 20 мільйонів злотих.

Підписаний Дудою закон також забороняє використання або рекламу символів або назв, які підтримують масштабну війну проти України. Порушення цього положення загрожує штрафом чи позбавленням волі терміном до двох років.

Закон набирає чинності наступного дня після його опублікування.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вторгнення Росії в Україну не можна назвати війною, це скоріше тероризм.