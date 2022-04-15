Росія має обрати між двома версіями втрати крейсера Москва – Салліван

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що те, як розгортається історія з крейсером Москва, є великим ударом по Росії.

Офіційні особи США заявили, що досі неясно, що спричинило вибух на борту. Але Салліван сказав, що це змусило Москву обирати між двома історіями.

– Одна історія про те, що це була просто некомпетентність, а інша – про те, що на них напали. І жоден з них не є добрим результатом для них, — сказав Салліван в Економічному клубі Вашингтона, округ Колумбія.

– Тільки втрата підводного човна з балістичними ракетами або Кузнєцова (єдиного російського авіаносця) завдала б серйознішого удару по моральному духу Росії та репутації військово-морського флоту в очах російської громадськості, – сказав Карл Шустер, колишній оперативний директор Об’єднаного розвідувального центру Тихоокеанського командування США.