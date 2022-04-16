RM-70 Vampire – чеська реактивна система залпового вогню (РСЗВ), яка була розроблена у 70-ті роки ХХ століття тоді ще у Чехословаччині. Фактично вона є копією радянського БМ-21 Град.
Але ця система має перевагу над радянським аналогом у тому, що її легше перезаряджати. Так, на ручне перезарядження 40 напрямних труб у Градах необхідно від години до двох.
А у RM-70 Vampire встановлено гідравлічну систему, яка розгортає напрямні труби на 180 градусів, а потім встановлюється з нульовим кутом підйому. Завдяки цьому усі 40 снарядів, розташовані на стелажі, одночасно подаються у напрямні труби.
До складу системи RM-70 входять:
- самохідна пускова установка;
- некеровані реактивні снаряди;
- система управління вогнем;
- транспортно-заряджувальна машина.
Артилерійська система ґрунтується на базі чехословацького автомобіля підвищеної прохідності Tatra T813. Це шасі має V-подібний 12-циліндровий дизельний двигун Татра Т-930-3 потужністю 270 кінських сил.
У передній частині шасі RM-70 Vampire змонтовано бульдозерний відвал, за допомогою якого може бути обладнана вогнева позиція або можна вилучати перешкоди з дороги. Є також лебідка для самовитягування пускової установки.
На даху броньованої кабіни RM-70 як допоміжне озброєння може бути встановлений 7.62-мм кулемет, стрілянину з якого можна вести як по наземних, так і повітряних цілях.
Характеристики RM-70:
- Дальність стрільби – максимальна 20,5 км, мінімальна 8 км;
- маса у бойовому становищі – 33,7 тонн;
- маса снаряду – 66 кг;
- калібр 122 – мм
- кількість напрямних труб – 40;
- габаритні розміри – довжина 8 800 мм, ширина 2 500 мм;
- час перезаряджання – 2 хв;
- розрахована на 4 людини.
Ще однією суттєвою перевагою цієї ситсеми є те, що через дві хвилини після першого залпу RM-70 може дати другий залп і залишити бойову позицію ще до того, як по ній завдасть удар противник.
Пускова установка RM-70 обладнана радіостанцією, засобами пожежогасіння та захисту від зброї масового ураження.