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Факти / Світ

Потужніша, ніж Град: що відомо про реактивну систему RM-70 Vampire

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Потужніша, ніж Град: що відомо про реактивну систему RM-70 Vampire

RM-70 Vampire – чеська реактивна система залпового вогню (РСЗВ), яка була розроблена у 70-ті роки ХХ століття тоді ще у Чехословаччині. Фактично вона є копією радянського БМ-21 Град.

Але ця система має перевагу над радянським аналогом у тому, що її легше перезаряджати. Так, на ручне перезарядження 40 напрямних труб у Градах необхідно від години до двох.

А у RM-70 Vampire встановлено гідравлічну систему, яка розгортає напрямні труби на 180 градусів, а потім встановлюється з нульовим кутом підйому. Завдяки цьому усі 40 снарядів, розташовані на стелажі, одночасно подаються у напрямні труби.

До складу системи RM-70 входять:

  • самохідна пускова установка;
  • некеровані реактивні снаряди;
  • система управління вогнем;
  • транспортно-заряджувальна машина.

Артилерійська система ґрунтується на базі чехословацького автомобіля підвищеної прохідності Tatra T813. Це шасі має V-подібний 12-циліндровий дизельний двигун Татра Т-930-3 потужністю 270 кінських сил.

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У передній частині шасі RM-70 Vampire змонтовано бульдозерний відвал, за допомогою якого може бути обладнана вогнева позиція або можна вилучати перешкоди з дороги. Є також лебідка для самовитягування пускової установки.

На даху броньованої кабіни RM-70 як допоміжне озброєння може бути встановлений 7.62-мм кулемет, стрілянину з якого можна вести як по наземних, так і повітряних цілях.

Характеристики RM-70:

  • Дальність стрільби – максимальна 20,5 км, мінімальна 8 км;
  • маса у бойовому становищі – 33,7 тонн;
  • маса снаряду – 66 кг;
  • калібр 122 – мм
  • кількість напрямних труб – 40;
  • габаритні розміри – довжина 8 800 мм,  ширина 2 500 мм;
  • час перезаряджання – 2 хв;
  • розрахована на 4 людини.

Ще однією суттєвою перевагою цієї ситсеми є те, що через дві хвилини після першого залпу RM-70 може дати другий залп і залишити бойову позицію ще до того, як по ній завдасть удар противник.

Пускова установка RM-70 обладнана радіостанцією, засобами пожежогасіння та захисту від зброї масового ураження.

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Фото: Depositphotos

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