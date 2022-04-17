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Факти / Світ

Христос воскрес! Папа Римський привітав християн з Великоднем українською

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск під час великодньої меси в суботу у Ватикані засудив жорстокість війни в Україні і привітав усіх з Великоднем, промовивши українською: Христос воскрес!

Понтифік через проблеми зі здоров’ям не зміг очолити святу месу Пасхальної Вігілії Святої Ночі, тому доручив це кардиналові Джованні Баттісті Ре. Однак він був присутній на службі і виголосив проповідь.

Також на месі був Іван Федоров – мер українського Мелітополя, якого викрали російські військові минулого місяця, а потім звільнили з полону.

У своїй проповіді Папа Римський відзначив присутність на месі української делегації і звернувся до неї з такими словами:

– Серед цієї темряви, яку ви переживаєте, пане міський голово, пані та панове парламентарі, темної пітьми війни, жорстокості, всі ми молимося, молимося з вами і за вас в цю ніч. Молимося через численні страждання. Ми можемо лише молитися за вас і сказати: тримайтеся, ми з вами! А також сказати вам найбільшу річ, яка сьогодні святкується: Христос воскрес!

17 квітня християни західного обряду святкують Великдень – один із найголовніших днів у церковному календарі. Сьогодні воскресіння Ісуса Христа святкують римо-католики, частина греко-католиків і протестантів.

Джерело: Vatican News

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Фото: Depositphotos

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