Президент Росії Володимир Путін вірить у перемогу у війні проти України та вважає, що воєнні дії необхідні для безпеки РФ.

Деталі розмови з очільником Кремля розкрив канцлер Австрії Карл Негаммер в інтервʼю NBC News, який зустрічався з Володимиром Путіним у Москві минулого тижня.

За словами канцлера Австрії, Володимир Путін всадив його за довгий стіл у Кремлі, як постійно це робив з іншими лідерами з Європи, які приїздили до президента РФ ще до 24 лютого. Канцлер заявив, що не тиснув руку очільнику Кремля як через коронавірусні обмеження, так і через особисте небажання.

Карл Негаммер зазначив, розмова з Путіним не була дружньою.

– Це була відверта та напружена розмова. Я розповів йому, що я бачив (у Бучі, – Ред.): я бачив воєнні злочини, я бачив величезні втрати російської армії. Та я сказав йому, що потрібно створити гуманітарні коридори для таких міст як Маріуполь та Харків, бо цивільному населенню не вистачає води, – сказав австрійський лідер.

За словами канцлера Негаммера, Володимир Путін відповів на це, що “з одного боку, буде співпрацювати з Міжнародним слідством, а з іншого, що він не довіряє західному світу”.

Канцлер Австрії зазначив, що очільник Кремля “вважає, що виграє війну” проти України.

– Він вважає, що війна необхідна для гарантій безпеки Росії. Він не довіряє міжнародному співтовариству. Він звинувачує Україну в “геноциді” на Донбасі. Тому, на мою думку, він перебуває у своєму світі, але, я думаю, зараз він знає, що відбувається в Україні, — сказав Карл Негаммер.

За словами австрійського канцлера, Володимир Путін визнає вплив міжнародних санкцій на Росію, але вважає, що війна необхідна.

– Наприкінці бесіди він сказав мені німецькою: “Краще війна раніше, ніж пізніше”. Тому він точно знає, що відбувається зараз, — розповів австрійський канцлер.

Раніше очільник австрійського уряду розповідав, що переговори з Володимиром Путіним тривали 75 хвилин, а до і після зустрічі лідери не робили жодних фотографій чи заяв для ЗМІ.

Джерело: NBC News