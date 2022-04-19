Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 55 день війни
Вбили Вбили
205 дітей
Поранили Поранили
>367 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 072 дорослих
Факти / Світ

Оснащений керованими ракетами Starstreak: бронетранспортер Stormer, характеристики

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
стормер

Бойова броньована машина FV4333 Stormer – британський бронетранспортер, створений на базі агрегатів легкого танка FV101 Scorpion. Був розроблений компанією Alvis Vickers.

Перший прототип був побудований у 1970-х роках. Серійне виробництво почалося в 1981 році.

Перші три одиниці були направлені в США для випробувань легких бронемашин. Наступні 25 одиниць пішли в Малайзію, причому 12 з них оснастили вежею з 20-мм автоматичною гарматою і 7,62-мм кулеметом.

Читайте
Ворог обстрілює житлові райони Харкова: четверо загиблих та 16 поранених

У 1986 році британська армія замовила бронетранспортери Stormer, оснащені керованими ракетами Starstreak.

Тактико-технічні характеристики БРМ Stormer:

  • бойова маса – 13 т;
  • екіпаж – 3 особи;
  • габаритні розміри, мм: довжина – 5251, ширина – 2690, висота – 2721;
  • бронювання – протипульове;
  • озброєння: 30-мм автоматична гармата Бушмастер-II; дві ПУ ПТУР TOW; 7,62-мм кулемет, 2х4 димових гранатомета;
  • боєкомплект: 180 пострілів, 4 ПТУР, 700 патронів;
  • максимальна швидкість по шосе – 80 км/год;
  • запас ходу по шосе – 400 км;
  • запас палива – 390 л.

Джерело: за матеріалами ЗМІ

Фото: Вікіпедія

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка