Бойова броньована машина FV4333 Stormer – британський бронетранспортер, створений на базі агрегатів легкого танка FV101 Scorpion. Був розроблений компанією Alvis Vickers.

Перший прототип був побудований у 1970-х роках. Серійне виробництво почалося в 1981 році.

Перші три одиниці були направлені в США для випробувань легких бронемашин. Наступні 25 одиниць пішли в Малайзію, причому 12 з них оснастили вежею з 20-мм автоматичною гарматою і 7,62-мм кулеметом.

У 1986 році британська армія замовила бронетранспортери Stormer, оснащені керованими ракетами Starstreak.

Тактико-технічні характеристики БРМ Stormer:

бойова маса – 13 т;

екіпаж – 3 особи;

габаритні розміри, мм: довжина – 5251, ширина – 2690, висота – 2721;

бронювання – протипульове;

озброєння: 30-мм автоматична гармата Бушмастер-II; дві ПУ ПТУР TOW; 7,62-мм кулемет, 2х4 димових гранатомета;

боєкомплект: 180 пострілів, 4 ПТУР, 700 патронів;

максимальна швидкість по шосе – 80 км/год;

запас ходу по шосе – 400 км;

запас палива – 390 л.

Джерело: за матеріалами ЗМІ

Фото: Вікіпедія