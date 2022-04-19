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Факти / Світ

США готують законопроєкт, який дозволить передати Україні заарештовані фонди Росії

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
США готують законопроєкт, який дозволить передати Україні заарештовані фонди Росії

У США готується законопроєкт, який дозволить передавати Україні заарештовані фонди Росії.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак з посиланням на CNN. Він передбачає можливість отримати компенсацію за російську агресію.

– Коротко про механізм: Україна в США подає до суду на Росію за руйнування об‘єктів. Суд визнає Росію винною і визначає розмір компенсації з цих арештованих фондів, яку на відновлення отримає Україна, – зазначив Єрмак.

Гроші братимуть із всіх активів банків, людей і структур, які раніше підпали під санкційні блокування. Відтак, українській економіці буде значно легше оговтатися від всього, що трапилося під час війни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 55-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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